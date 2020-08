Joao Mario torna all’Inter ma cade un’ipotesi: resta viva un’altra pista – SI

Joao Mario

Joao Mario non resterà molto a Milano dopo il rientro all’Inter per fine prestito. Il portoghese a breve troverà una nuova collocazione, anche se – come riportato dall’emittente “Sportitalia” – difficilmente sarà in Patria

PARTENZA SICURA – Non solo Radja Nainggolan, a mezzanotte rientra all’Inter anche Joao Mario, in cerca di nuova destinazione. Per il centrocampista portoghese cade l’ipotesi spagnola rappresentata dal Siviglia, che va forte sull’ex Ivan Rakitic, in uscita dal Barcellona. Ci sono opzioni interessanti in Bundesliga. Questa situazione potrebbe andar bene sia all’Inter sia a Joao Mario. Difficile infatti il ritorno in Portogallo per via della clausola fatta firmare dallo Sporting Clube de Portugal al momento della cessione sull’eventuale approdo in un altro club portoghese.