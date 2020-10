Nainggolan, “game over” con il Cagliari: futuro all’Inter – Sky

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Secondo quanto riporta il giornalista di “Sky Sport” Fabrizio Romano, si sarebbe ufficialmente risolta in un nulla di fatto la trattativa per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari come già anticipato poco fa (vedi articolo)

GAME OVER – Niente da fare per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Manca infatti l’accordo economico tra i sardi e l’Inter, decretando dunque praticamente in maniera ufficiale il “game over” – come riportato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano – alla trattativa. Il futuro del centrocampista belga è dunque in nerazzurro, resterà da capire se rienterà nei piani di Antonio Conte per il suo centrocampo.