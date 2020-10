Nainggolan-Cagliari affare in chiusura, all’Inter due giovani: i dettagli

Radja Nainggolan Inter

Nainggolan al Cagliari potrebbe essere questione di ore. L’affare è aperto e tutto fa pensare a una possibile chiusura dell’affare già nella giornata di domani. Di seguito i dettagli dell’operazione con il possibile inserimento di due giovani, uno di questi Riccardo Ladinetti (QUI la nostra intervista al suo procuratore).

IN CHIUSURA – Nainggolan presto saluterà per la seconda volta l’Inter per trasferirsi, probabilmente a titolo definitivo, al Cagliari, prima di concludere la carriera. Ipotizziamo domani come giorno decisivo per la conclusione dell’affare sulla base dei dodici milioni richiesti dall’Inter, che per questioni di bilancio cederà Radja Nainggolan con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Così come già anticipato in questi giorni (vedi QUI) all’interno della trattativa e dunque dei dodici milioni richiesti, saranno inseriti anche due ragazzi del settore giovanile del Cagliari, uno di questi Riccardo Ladinetti.