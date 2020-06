Nagelsmann frena: “Werner-Chelsea? Il trasferimento non Ã¨ avvenuto”

Nagelsmann frena: “Werner-Chelsea? Il trasferimento non è avvenuto”

Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa del futuro di Timo Werner. L’attaccante del Lipsia è stato a lungo accostato all’Inter, ma ora sembra fatto il trasferimento al Chelsea. Il tecnico, in realtà, frena per il suo addio ai tedeschi. Di seguito le sue dichiarazioni

TRA CAMPO E MERCATO – Julian Nagelsmann fa il punto della situazione sulla presenza di Timo Werner in Champions League ad agosto: «Dobbiamo mettere un po’ d’ordine… Il trasferimento non è avvenuto ed è il primo passo. Penso quindi che non sia corretto parlare già di una seconda fase della trattativa. Una volta che ci sarà l’accordo, i club dovranno mettersi d’accordo per i passaggi successivi. Anche il giocatore deve decidere. Al momento non sappiamo quali partite si giocheranno e quali potrà giocare. Nulla è ancora deciso in questo senso. Se il primo passaggio si concretizzerà, allora potremo pensare a come andare avanti in Champions League».