Mourinho: “Fossi Vertonghen ed Eriksen rinnoverei con il Tottenham!”

José Mourinho ai microfoni di “Sky Sports” dopo il rinnovo del difensore Toby Alderweireld, parla di Christian Eriksen e Jan Vertonghen. Questi tre giocatori interessavano e in parte interessano tutt’ora all’Inter, che segue la situazione.

MANCATI RINNOVI – José Mourinho parla di due giocatori importanti per il Tottenham ma che non hanno ancora firmato, e che potrebbero dunque liberarsi a zero dal prossimo giugno: «Cosa farei se fossi Vertonghen o Eriksen? Rimarrei. Perché sono qui ormai da tanto tempo, hanno vissuto la vita del club e il passaggio dal White Hart Lane al nuovo impianto, che è il migliore stadio del mondo. Per le prospettive del futuro e la visione del club. Vorrei che entrambi firmassero un nuovo contratto, non dico altro. Un nuovo contratto però si firma solo se tutte le parti lo vogliono: il club, il giocatore e la famiglia. Se anche solo una di queste non vuole allora è difficile».

Fonte: Sky Sports.