Djorkaeff: “Inter? Molti mi ricordano per il gol alla Roma! Klinsmann…”

Youri Djorkaeff, ex centrocampista offensivo francese dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata al “Mathday Programme” (visibile qui), è tornato a parlare della famosa rovesciata realizzata contro la Roma, e del primo Derby, da spettatore a San Siro, con il compagno di squadra Jürgen Klinsmann.

VICINO AI COLORI NERAZZURRI – Youri Djorkaeff torna a parlare della famosissima rovesciata e di quando per la prima volta vide l’Inter a San Siro: «Rovesciata contro la Roma? Molti mi ricordano per quel gol. È anche per questo che sono sempre vicino a Milano ed ai colori nerazzurri. Inter? Un giorno Klinsmann, che giocava con me al Monaco e veniva dall’esperienza in nerazzurro, mi porta a vedere un Derby. Bellissimo: mi innamorai subito».