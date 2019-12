Primavera, Atalanta-Inter: le formazioni ufficiali! Conferme in avanti

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter Primavera, partita che andrà in scena presso il Centro Sportivo “Bortolotti” di Zingonia (BG) a partire dalle ore 13.00 e valida per la 13ª giornata del Campionato Primavera 1. Madonna sceglie Mulattieri e Fonseca come coppia d’attacco

ATALANTA: 1 Ndiaye; 2 Ghislandi, 3 Brogni, 4 Guth, 5 Okoli, 6 Heindenreich, 7 Traore, 8 Gyabuaa, 9 Piccoli, 10 Colley, 11 Cambiaghi

A disposizione: 12 Gelmi, 13 Bergonzi, 14 Ruggeri, 15 Milani, 16 Finardi, 17 Panada, 18 Cortinovis, 19 Italeng, 20 Ghisleni, 22 Dajcar

Allenatore: Massimo Brambilla

INTER: 1 Stankovic; 2 Kinkoue, 4 Ntube, 6 Pirola; 7 Persyn, 8 Gianelli, 5 Squizzato, 10 Schirò, 3 Colombini; 9 Mulattieri, 11 Fonseca

A disposizione: 12 Tononi, 13 Vaghi, 14 Moretti, 15 Cortinovis, 16 Burgio, 17 Vezzoni, 18 Attys, 19 Sami, 20 Oristanio, 21 Boscolo Chio, 22 Bonfanti, 23 Vergani

Allenatore: Armando Madonna

Arbitro: Fabio Natilla (sez. Molfetta)