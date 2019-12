Steven Zhang, secondo compleanno da presidente Inter! I nostri auguri

Giornata speciale per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro compie infatti 28 anni. Ebbene, quest’oggi non solo la società nerazzurra, ma anche la redazione di “Inter-News.it” vuole fargli gli auguri per il suo secondo compleanno da presidente

AUGURI – L’Inter ha voluto celebrare il compleanno del presidente Steven Zhang con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale: “È il secondo compleanno da Presidente dell’Inter per Steven Zhang. Ci sta accompagnando in un percorso importante, guidato da tre principi chiave: coraggio, ambizione e lavoro. Il nostro Club sta crescendo, dritto verso l’obiettivo: vincere, in campo e fuori. In una giornata così speciale vanno gli auguri al Presidente da parte di tutto il Club e di tutta la famiglia interista. #ForzaInter, sempre!“. Allo stesso modo anche la redazione di “Inter-News.it” vuole omaggiare il presidente Steven Zhang augurandogli tutti i migliori successi possibili alla guida dell’Inter.