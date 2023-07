Morata valuta un’offerta araba. All’Inter può bastare uno sforzo. Le cifre – SM

L’Inter resta su Alvaro Morata, al quale è giunta un’offerta anche da una squadra araba. Barzaghi, su SportMediaset, spiega le cifre che permetterebbero ai nerazzurri di portare a Milano lo spagnolo.

VALUTAZIONI – Suonano sirene arabe anche per Alvaro Morata, desiderato dall’Inter e non solo in Italia. Della situazione dello spagnolo e delle cifre che lo riguardano ne parla Marco Barzaghi nel corso dell’edizione di SportMediaset. Di seguito le parole del giornalista: «Il preferito di Inzaghi sarebbe Alvaro Morata. L’offerta su cui sta riflettendo, insieme alla famiglia, arriva dall’Al-Shabab e sarebbe di 25 milioni di euro all’anno. Però lui preferirebbe il ritorno in Italia. Nel suo nuovo contratto ci sarebbe anche un gentlemen agreement di 13 milioni di euro, che gli permetterebbe di lasciare l’Atletico Madrid, da pagare in un’unica soluzione. La cifra salirebbe, invece, a 15 milioni di euro con l’opzione di pagamento in due rate. Non sarebbe un problema trattare con l’Atletico Madrid ma per convincere totalmente il giocatore servirebbe un contratto non di 3 ma di 4 anni, a 5 milioni netti senza Decreto Crescita. Se l’Inter fa un ulteriore sforzo può portarselo a casa. Attenzione, però, alla Juventus che è interessata allo spagnolo ma prima deve lavorare sulle uscite».