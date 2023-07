Wahi, tramonta la pista per l’Inter: vicino alla firma con un altro club

Elye Wahi, attaccante classe 2003 del Montpellier, è stato nei giorni scorsi accostato all’Inter ma la pista non è mai davvero decollata. E ora è molto vicino alla firma con un altro club: ecco quale.

LA PISTA TRAMONTA − Il nome di Elye Wahi è stato accostato all’Inter nei giorni scorsi per l’attacco. Ma la pista non sarebbe mai decollata. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, tramite Twitter, adesso l’attaccante è molto vicino al trasferimento in un altro club: «Il Chelsea sta ora avanzando nei colloqui per arrivare alla firma di Elye Wahi. L’accordo si avvicina. È in programma un nuovo incontro con il Montpellier. Il piano dei Blues include il trasferimento in prestito per Wahi in questa stagione e poi averlo più pronto in futuro. Il Chelsea vuole accelerare la prossima settimana perché c’è concorrenza».