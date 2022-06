Monza, parla Antonelli (DS): «Pinamonti? Con Inter sempre ottimi rapporti»

Il Monza, una volta conquistata la promozione in Serie A, l’attenzione si sposta chiaramente sul mercato. Di questo ha parlato il Direttore Sportivo del club, Filippo Antonelli su TuttoMonza.it

IL MERCATO – Il Direttore Sportivo del Monza ha parlato di mercato e chiarito l’interesse per Andrea Ranocchia e Andrea Pinamonti: «L’asse con l’Inter c’è sempre stata, fin dalla Serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l’Inter e questi sono tutti giocatori molto forti. Abbiamo già riscattato Di Gregorio e ora ci concentreremo sul tentativo di riscattare Pirola. Mi fermo alle operazioni già avviate, sul resto non posso dire nulla. Ranocchia? Un grande giocatore, un bravo ragazzo, ci ho anche giocato insieme e lo conosco bene. Pinamonti? Non c’è ancora nulla di definito».

Fonte: TuttoMonza.it