UFFICIALE – Cremonese annuncia un cambio in panchina: ecco Alvini

La Cremonese, club neo-promosso in Serie A, annuncia l’arrivo del nuovo allenatore Massimiliano Alvini, che di fatto prende il posto Fabio Pecchia (ora tecnico del Parma).

CAMBIO IN PANCHINA – La Cremonese con una nota ufficiale comunica il nuovo allenatore che di fatto guiderà i grigiorossi nella prossima stagione in Serie A: “U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Massimiliano Alvini“. L’allenatore ex Perugia ha firmato un biennale.

Fonte: uscremonese.it