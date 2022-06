VIDEO – Bergomi assicura: «Inter, so di Dybala e Marotta! E con Lukaku…»

Bergomi non ha dubbi sulle motivazioni che spingono Dybala all’Inter. E nemmeno sul lavoro di Marotta per portare a casa questo importante colpo di mercato. L’ex difensore e capitano nerazzurro approva anche l’eventuale Lukaku-bis a Milano proprio per fare coppia con l’attaccante argentino. Di seguito il video con un estratto delle sue dichiarazioni a Sky Sport

ATTACCO IDEALE – Anche Giuseppe “Beppe” Bergomi (vedi dichiarazioni) dice la sua sul possibile approdo all’Inter di Paulo Dybala (vedi video). E ne “annuncia” praticamente la definizione della trattativa, sulla base della cieca fiducia in Beppe Marotta a condurre l’operazione. Inoltre, Bergomi indica Romelu Lukaku come partner ideale di Dybala. Sarà davvero questa a prossima coppia nerazzurra in attacco? Non resta che aspettare qualche settimana…

