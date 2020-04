Moggi: “Icardi andrÃ  al Milan. Se andasse alla Juventus non giocherebbe”

Moggi: “Icardi andrà al Milan. Se andasse alla Juventus non giocherebbe”

Intervenuto sulle frequenze di Canale 21, Luciano Moggi – ex dirigente della Juventus fino ai tempi dello scandalo Calciopoli – ha parlato del futuro di Mauro Icardi. Niente Inter, PSG o bianconeri per lui, bensì Milan.

VERSO L’ALTRA SPONDA – Nonostante da tempo si parli di un futuro per Mauro Icardi alla Juventus, non è dello stesso avviso Luciano Moggi. L’ex dirigente bianconero ha infatti parlato del possibile futuro del calciatore argentino, che se andasse a Torino difficilmente troverebbe spazio nella formazione titolare: «Non so cosa succederà, ma se dovesse andare alla Juventus non credo giocherà. Se adesso fa panchina Higuain a causa di Cristiano Ronaldo e Dybala, figuriamoci lui. Inoltre in campo non vedrebbe una palla perché è un giocatore da area di rigore che ha bisogno che la squadra giochi per lui. Con il sistema che usa Sarri sarebbe sempre una seconda scelta, perché quei due tirano e segnano molto. Sarebbe molto più utile per il Napoli, anche se mi è stato detto che andrà al Milan».