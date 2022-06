Mkhitaryan-Inter, domani le visite mediche. Countdown cominciato – CdS

L’Inter si appresta ad accogliere Mkhitaryan. Il calciatore armeno, dopo non aver prolungato con la Roma, domani sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto con i nerazzurri.

COUNTDOWN – E’ cominciato il conto alla rovescia per l’Inter per accogliere il nuovo acquisto del centrocampo Mkhitaryan. L’armeno, dopo non aver rinnovato con la Roma, è prossimo a diventare un nuovo calciatore nerazzurro. Come riporta bene il Corriere dello Sport, domani il calciatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche di routine e poi firmare il nuovo contratto che lo legherà all’Inter fino al 2024. Tutto pronto per farlo diventare un nuovo calciatore dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti