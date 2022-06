Skriniar, il PSG rilancia ma Inter ferma sulle richieste: una sensazione – TS

Milan Skriniar è finito nel mirino del Paris Saint-Germain. Il club francese, secondo Tuttosport, ha presentato una nuova offerta all’Inter nella giornata di ieri

RILANCIO – Milan Skriniar è l’obiettivo principale del Paris Saint-Germain per il reparto difensivo. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, nella giornata di ieri è arrivato il rilancio del club francese che ha messo sul piatto un’offerta da 65 milioni, bonus compresa. Per il difensore pronto un contratto da 9,2 milioni netti. L’Inter continua a chiedere 80 milioni ma, secondo il quotidiano, la sensazione è che presto si arriverà ad un accordo. In caso di cessione dello slovacco, l’Inter proverà l’affondo per Geison Bremer e Nikoa Milenkovic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquini