Cambiaso, nome non tramontato in casa Inter. Ma c’è concorrenza – CdS

L’Inter ha chiuso ieri per Raoul Bellanova ma continua a seguire, sul capitolo esterni, ancora Andrea Cambiaso del Genoa. Il profilo piace ai nerazzurri ma la concorrenza c’è ed è agguerrita.

CONCORRENZA – Il profilo di Andrea Cambiaso, in casa Inter, piace eccome. Dopo aver chiuso per Raoul Bellanova (vedi articolo), i nerazzurri puntano ancora sul giovane laterale mancino del Genoa. Un profilo che piace, come conferma anche il Corriere dello Sport, ma che potrebbe avere molta concorrenza. Juventus e Atalanta sono sulle sue tracce infatti e l’Inter non ha la forza per partecipare a un’asta al rialzo e dunque, in caso ci concorrenza spietata, si defilerà. L’opzione dell’Inter poi è quella di prenderlo a cifre ridotte per poi fargli fare esperienza con un prestito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti