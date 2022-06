Bellanova, tutto fatto! I dettagli del nuovo contratto con l’Inter – CdS

L’Inter, dopo aver chiuso Onana e definito anche Mkhitaryan, accoglierà Raoul Bellanova. Il laterale del Cagliari arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato, ovvero pronto a diventare obbligo. Ecco i dettagli.

DETTAGLI – L’Inter è pronta ad accogliere il terzo acquisto della sua sessione estiva di mercato. Dopo aver salutato Ivan Perisic, i nerazzurri hanno preso dal Cagliari, Bellanova. Il laterale è stato riscattato proprio in queste settimane dal Bordeaux e arriverà all’Inter in prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto (obbligo in determinate circostanze) fissato a 7mln. Come riporta il Corriere dello Sport, per Bellanova contratto di 5 anni a 800.000 euro a stagione più bonus.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti