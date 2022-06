Dybala-Inter? Prima serve cedere: ecco tutti gli incastri necessari – TS

L’affare Dybala-Inter è in stand-by. Secondo Tuttosport per poter accogliere la “Joya” in nerazzurro sarà prima necessario cedere qualche elemento in rosa: tutti gli incastri

USCITE – L’Inter ha messo in stand-by l’affare Dybala. Secondo Tuttosport su input del presidente Zhang, prima dell’affondo decisivo sarà necessario sfoltire la rosa facendo uscire quei calciatori che non fanno più parte del progetto tecnico nerazzurro. Gli indiziati a lasciare Appiano Gentile sono Vidal, per cui presto arriverà la risoluzione, Sanchez su cui è forte l’interesse del Siviglia e Dzeko per cui verranno, presumibilmente, avviate le pratiche per la risoluzione dell’accordo. Una volta sfoltita la rosa, l’Inter proverà a chiudere anche se, sottolinea il quotidiano, non si può pretendere che Dybala resti in attesa in eterno.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino