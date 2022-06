Mkhitaryan ha già parlato con Inzaghi! Ora le visite mediche con l’Inter – AP

Mkhitaryan ha rifiutato l’ultima offerta di rinnovo con la Roma (vedi articolo) e ha scelto l’Inter come sua prossima destinazione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il calciatore ha già parlato con Simone Inzaghi e ora deve solo effettuare le visite mediche.

PRIMO DIALOGO – Henrikh Mkhitaryan dopo aver detto sì all’Inter, ha già parlato telefonicamente con Simone Inzaghi. Questo quanto riportato dall’esperto di mercato: «Mkhitaryan ha parlato con Inzaghi che gli ha spiegato la possibilità di essere utilizzato almeno in un paio di ruoli. Inzaghi lo ha voluto fortemente. Acquisto non solo sorprendente, ma prezioso per la resa tecnica che potrà dare. Mkhitaryan aveva trascorso qualche giorno di relax lontano dall’Italia. Ora possono essere organizzate le visite con Inter».