Mkhitaryan ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma! Inter vicina – Sky

Mkhitaryan ha rifiutato la proposta di rinnovo della Roma. A comunicarlo è Paolo Assogna, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24. Il centrocampista armeno è pronto a trasferirsi all’Inter

RIFIUTO – Henrikh Mkhitaryan ha rifiutato l’offerta di rinnovo della Roma e dunque l’Inter è ormai a un passo: «Mkhitaryan ha detto no alla proposta della Roma. Ribadiamo che i giallorossi avevano fatto uno sforzo notevole proponendo 3,6 milioni più semplici bonus da raggiungere, sarebbe arrivato a 4,2 con opzione per il secondo anno con le stesse modalità. La proposta però non è stata considerata sufficiente e dunque Mkhitaryan dopo tre anni lascia la Roma. Immaginiamo che andrà all’Inter, ormai è il segreto di Pulcinella», così Paolo Assogna.