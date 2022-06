CalcioMercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 3 giugno

Calciomercato non ancora iniziato ufficialmente ma si può già parlare di pre-mercato. Il mese di giugno è quello dei parametri zero ma non solo. Inter già attiva su più tavoli. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra estiva di mercato aprirà il 1° luglio e chiuderà il 1° settembre 2022. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul CalcioMercato Inter

Mercato Inter – Gli acquisti

ENTRATE POSSIBILI – Il primo obiettivo nerazzurro in difesa resta Gleison Bremer (vedi articolo), sul quale ha messo gli occhi anche il Milan. A centrocampo si punta Kristjan Asllani (vedi articolo), che ha le caratteristiche giuste per completare il reparto. Da segnalare novità sul fronte Andrea Cambiaso (vedi articolo), che torna di moda per la fascia sinistra. Nel frattempo si avvicina la fumata bianca per Henrikh Mkhitaryan (vedi articolo).

ARRIVI DA UFFICIALIZZARE – André ONANA (Ajax, P).

Mercato Inter – Le cessioni

USCITE POSSIBILI – Non sarà l’Inter il futuro di Andrea Ranocchia (vedi articolo), che quasi sicuramente resterà in Serie A. E lo potrebbe fare ancora da compagno di Stefano Sensi (vedi articolo). Tra i tanti giovani finiti nel mirino dopo la vittoria dello Scudetto Primavera spicca il nome di Cesare Casadei (vedi articolo), che è il più richiesto in Italia. Infine, da non dimenticare la situazione che riguarda Nicolò Zaniolo (vedi articolo), non più sotto contratto con l’Inter ma su cui c’è un interesse indiretto in caso di cessione.

ADDII GIÀ CERTI – Andrea RANOCCHIA (libero, D), Matias VECINO (libero, C) e Ivan PERISIC (Tottenham, C).

CalcioMercato Inter LIVE

Non perdere nessun aggiornamento sul mercato nerazzurro seguendo Inter-News.it sul sito e sull’app (scaricala qui gratuitamente!). Segui la pagina LIVE CalcioMercato Inter (clicca qui e mettila tra i preferiti!) dedicata esclusivamente a tutte le notizie di mercato per restare sempre aggiornato in diretta, ogni giorno e a ogni ora, su tutte le mosse. Le ultime novità sono in arrivo!