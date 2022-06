Inter, Dybala e Lukaku idee ambiziose ma è Lautaro Martinez il vero tesoro

L’Inter lavora alla squadra da confezionare a Simone Inzaghi per la prossima stagione. I nomi caldi in casa nerazzurra sono tanti, da Bremer a Dybala passando per il complicato ritorno di Lukaku. Il nome dal quale ripartire però è già a disposizione del tecnico ed è un tesoro da valorizzare: parliamo ovviamente di Lautaro Martinez

AMBIZIONI – L’Inter di Simone Inzaghi, che si prepara alla sua seconda stagione in nerazzurro, è in allestimento. Tanti i nomi caldi in casa nerazzurra: Gleison Bremer per la difesa e Paulo Dybala per l’attacco, passando dalla suggestione Romelu Lukaku che scalpita per fare ritorno a Milano. Ci sarà un Ivan Perisic in meno con Robin Gosens pronto a prendere il suo posto, ma anche qui servirà un ulteriore innesto. Poi ci sono le necessarie uscite con Milan Skriniar e Alessando Bastoni molto richiesti: entrambi per ora non voglio saperne di lasciare l’Inter. Tra i nomi certamente in uscita troviamo quelli di Arturo Vidal e Alexis Sanchez che hanno stipendi consistenti dei quali l’Inter farebbe volentieri a meno.

CERTIFICAZIONE – Certamente i profili che fanno più gola sono quelli di Dybala e Lukaku. Un po’ perché l’attacco è il reparto che fa più sognare i tifosi, un po’ perché si tratta di due grandi giocatori. Insomma, le idee sono ambiziose e vanno a sommarsi ai nomi che già sono a disposizione di Inzaghi. Uno su tutti: Lautaro Martinez. È lui il nome dal quale ripartire. L’argentino, reduce da una grande prestazione contro l’Italia a Wembley, ha appena chiuso la sua stagione più prolifica in maglia nerazzurra. Dopo un periodo di appannamento, coinciso non a caso con il peggior momento dell’Inter, il numero 10 nerazzurro è tornato su alti livelli e nel finale di stagione è stato incontenibile. La gioia scudetto non è arrivata ma la certificazione di avere in rosa un calciatore pronto anche a livello internazionale, dall’indiscutibile carisma e molto attaccato alla maglia sì. Ed è per questo che l’Inter e Inzaghi devono ripartire da lui.