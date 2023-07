Milinkovic Savic, Inter lontana ma Serie A pure! Irrompe l’Arabia

Il futuro di Milinkovic Savic è in bilico. L’Inter, dopo aver preso Frattesi, si è allontanata. La Serie A potrebbe salutarlo, c’è un club arabo

ALTRA MIGRAZIONE − Sergej Milinkovic Savic corteggiato dall’Arabia Saudita. L’Al-Hilal ha presentato un’offerta molto concreta alla Lazio per il centrocampista serbo. Come riferisce Fabrizio Romano, al club di Claudio Lotito proposti 40 milioni di euro per il cartellino, mentre al giocatore tre anni di contratto. L’operazione dipenderà proprio da Milinkovic Savic, che è in scadenza nel 2024. Sarà a lui a decidere il suo futuro. Anche l’Inter è stata sulle sue tracce, ma dopo aver preso Davide Frattesi la pista si è abbastanza raffreddata. In Italia, vige l’interesse della Juventus, che però non ha mai affondato concretamente.