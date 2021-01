Milik lascia Napoli e vola in Francia! Previste visite mediche col Marsiglia

Arkadiusz Milik Napoli

Milik, ciao ciao Serie A! Il centravanti polacco tra poco prenderà un volo diretto con direzione Francia, precisamente Marsiglia. Secondo quanto riportato da “Sky Sport”, trovato l’accordo definitivo tra il Napoli e il club che milita in Ligue 1.

CIAO SERIE A – Milik pronto a salutare il Napoli e la Serie A. Dopo ben sei mesi lontano dai campi, Arkadiusz Milik è pronto per una nuova avventura. Tra le 10:30 e le 11 previsto il volo che lo porterà in Francia, precisamente a Marsiglia dove svolgerà la visite mediche con quello che sarà il su nuovo club. Ieri sono state risolte tutte gli ultimi accordi tra il club francese e il Napoli. Nei scorsi mesi forte l’interesse dell’Inter come vice-Lukaku ma in particolare della Juventus: niente da fare, il calciatore andrà a giocare al Marsiglia con la formula del prestito fissato a otto milioni con obbligo di riscatto più quattro di bonus (più il 20% sulla futura rivendita).