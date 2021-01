Conte insiste su Eriksen playmaker, occasione con l’Udinese?

Condividi questo articolo

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Conte in amichevole ha confermato Eriksen come playmaker basso del suo centrocampo. Nella partita con l’Udinese il danese avrà spazio?

NUOVO RUOLO – Conte sembra aver trovato il ruolo per Eriksen. Almeno nel suo modulo e nel suo calcio. Archiviate le prove di 3-4-1-2, fallimentare per equilibri in qualunque sua conformazione, ora il tecnico appare convinto sul danese play basso. O almeno sta facendo di necessità virtù viste le difficoltà sul mercato.

CONFERMA IN AMICHEVOLE – Di solito si dice che tre indizi fanno una prova. In questo caso siamo a due. Il primo è stato ovviamente la Coppa Italia, la nuova grande occasione per il danese. Il secondo è arrivato dall’allenamento con la Pro Sesto. Un modo per dare ritmo a chi ha giocato meno, in cui appunto Eriksen è stato confermato nel ruolo. Conte insomma sta insistendo, per quanto in Serie A non ci siano ancora stati minuti per il centrocampista. Il terzo indizio potrebbe colmare questa lacuna.

UNICA ALTERNATIVA – Nella sfida con l’Udinese Conte darà minuti al numero 24? Dopo la partita di sabato l’Inter affronterà il Milan in Coppa Italia già martedì. Non va dunque escluso che il tecnico provi a gestire i suoi giocatori. Brozovic non ha un alter ego naturale nella rosa. Proprio per questo Conte sta lavorando su Eriksen, che potrebbe per queste contingenze trovare i suoi primi minuti anche in Serie A da vertice basso. Per cercare col terzo indizio di convincere del tutto il suo allenatore.