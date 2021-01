Milik, Inter spera nel colpo (ma non subito): due i nomi in uscita

Condividi questo articolo

Arkadiusz Milik Napoli

Beppe Marotta, stando alle sue parole, ha chiuso il mercato dell’Inter in entrata a gennaio, ma spera nel colpo Arek Milik a zero in estate

LINEA – Come riportato da “SportMediaset”, Beppe Marotta è stato chiaro. La linea di Zhang è quella di ascoltare e valutare le offerte che arriveranno ai propri dirigenti. In uscita ci sarebbero Christian Eriksen e Matias Vecino.

ERIKSEN – Il danese però non sarebbe una priorità per il suo ex allenatore Mauricio Pochettino, ora sulla panchina del PSG. Anche il Valencia si sarebbe sfilato. Così si spera di poterlo piazzare negli ultimi giorni di mercato.

VECINO – Per l’uruguaiano, che sta per tornare disponibile, si valuterebbero eventuali offerte, che dunque non verrebbero scartati.

MILIK – Infine il discorso Arek Milik, nel mirino dell’Inter ma non per un arrivo immediato. La speranza è che il polacco rifiuti tutte le offerte adesso per poterlo prendere a zero a scadenza di contratto con il Napoli in estate.

Fonte: SportMediaset.it