Marotta: “Inter non farà investimenti rilevanti. Obiettivo ridurre stipendi”

Giuseppe Marotta Inter

Giuseppe Marotta ha rilasciato queste dichiarazioni, ai microfoni di “Sky Sport”, poco prima del calcio d’inizio di Inter-Spezia, match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A

CHIARIMENTI E LINEE GUIDA – Pochi istanti al calcio d’inizio di Inter-Crotone. Giuseppe Marotta ha parlato così, ai microfoni di “Sky Sport”: «La situazione dell’Inter? Rientra tutto in un concetto di normalità. Sono dinamiche che vivono tutte le società. Nei giorni scorsi abbiamo delineato le linee guida del mercato: non ci consentono di fare investimenti. La società ha l’obbligo di garantire equilibrio, soprattutto in questo momento di grande difficoltà, legata ai mancati introiti. Tutte le società, non solo l’Inter, non faranno operazioni rilevanti. C’è senso di appartenenza nell’area tecnica e oggi cercheremo di ottenere tre punti. Ambizioni? Questo posso garantirlo. Ieri c’è stato un comunicato stampa molto esplicito del presidente, per smentire le ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. La situazione è molto chiara. La situazione economica è di forte contrazione, normale che tutti i club debbano dare grande importanza alla stabilità gestionale. Evidente che non ci saranno più mercati come prima. La prima situazione che va rivista è quella dei costi: soprattutto il costo del lavoro, siamo passati da un’incidenza de 55% del fatturato al 75%, per i mancati introiti legati alla pandemia. I manager devono incidere in questa rivisitazione. Bisogna calmierare i costi e continuare nella programmazione, che è indispensabile per la sussistenza di ogni club.»