Milenkovic-Inter, attenzione alla manovra Milan: una cessione decisiva?

Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, sembrerebbe tra i preferiti sia del Milan che dell’Inter in caso di cessione di Milan Skriniar al Tottenham

INCASTRI – Occhio al possibile intrigo di mercato in casa Milan. Infatti, secondo quanto riportato da “SportMediaset.it”, sarebbe in corso una trattativa tra il club rossonero e il Lione per la cessione di Paqueta al club francese. Si starebbe lavorando sulla formula. La società rossonera su aspetterebbe un’offerta da almeno 20/22 milioni di euro per evitare una minusvalenza. I dirigenti della squadra transalpina invece potrebbero mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, magari in base alla qualificazione in Champions League, come avvenuto per il Siviglia per Suso.

DIFENSORE – E a questo punto potrebbe entrare in gioco il discorso Inter, in caso di cessione di Milan Skriniar al Tottenham. Infatti sia nerazzurri (come riportato da “Sky Sport”) che rossoneri avrebbero come sogno per la difesa Nikola Milenkovic della Fiorentina. La partenza del centrocampista brasiliano potrebbe far partire l’assalto dei cugini per il serbo. Tuttavia alla squadra rossonera nelle scorse ore sono stati accostati Rudiger e Nastasic. Situazione quindi in evoluzione.

