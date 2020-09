Skriniar-Tottenham, distanza enorme con l’Inter: la proposta ai nerazzurri

Milan Skriniar

Milan Skriniar sarebbe nel mirino del Tottenham che però avrebbe valutato il difensore molto meno rispetto a quanto richiesto dall’Inter

DISTANZA – Trattativa in corso tra Tottenham e Inter per il possibile trasferimento di Milan Skriniar agli Spurs. Per ora i due club sarebbero molto distanti, a detta cui Sky Sports. Infatti, stando all’emittente inglese che avrebbe consultato una fonte, la società londinese valuterebbe il difensore slovacco la metà rispetto alla richiesta dei dirigenti nerazzurri. Questi ultimi avrebbero fissato il prezzo a 60 milioni di euro per il cartellino del proprio giocatore. La controparte britannica invece ne offrirebbe 30. Sarebbe dunque necessario che il Tottenham recuperi la liquidità necessaria a concludere l’affare tramite alcune cessioni.

Fonte: SkySports.com