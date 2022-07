Milenkovic, inizia la settimana decisiva: per la Fiorentina dentro o fuori – SI

Se l’Inter vuole Milenkovic deve fare in fretta. Secondo Sportitalia, è in arrivo la settimana decisiva per il difensore della Fiorentina, seguito da Inter e Juventus.

O RESTA O VA – Per Nikola Milenkovic la Fiorentina vuole risolvere la questione entro la fine della settimana che inizierà fra poche ore. Stando a Sportitalia, c’è una sorta di deadline per i club che vogliono ingaggiare il difensore serbo, sul quale le voci sono ormai solo su Inter e Juventus. Già l’anno scorso aveva rinnovato fino al 30 giugno 2023 per non andare in scadenza, ora il tempo stringe. La Fiorentina ha intenzione di definire il futuro di Milenkovic, oggi lasciato fuori dall’amichevole col Galatasaray (vedi articolo), prima che inizi il campionato.