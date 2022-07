Bucchioni: «Casadei? Chiedere a Inzaghi! Venti milioni non cambiano l’Inter»

Casadei è uno dei nomi della settimana a livello di mercato, viste le voci sul Chelsea (vedi articolo). Bucchioni, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, sostiene che Inzaghi lo avrebbe già dovuto inserire nelle rotazioni dell’Inter.

DA TENERE! – Il giudizio di Enzo Bucchioni su Cesare Casadei è che, più che darlo al Chelsea, l’Inter farebbe bene a farlo giocare: «Questo ragazzo, del quale tutti parlano bene, quando lo abbiamo visto in Primavera ci ha impressionato. Tutti dicono che è un grande talento ed è pronto, bisognerebbe chiedere a Simone Inzaghi: se ha queste qualità e questo talento l’anno scorso in qualche situazione l’Inter è andata in difficoltà fra infortuni e squalifiche. In un certo momento ha perso anche diversi punti per un centrocampo che non andava per il verso giusto. Se Casadei fosse stato aggregato in settimana agli allenamenti non vedo perché: non capisco neanche quali sono le indicazioni. Bisogna chiedere a Inzaghi perché non ha fatto tutto questo, però se è un talento venti milioni non cambiano la storia della società».