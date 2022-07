Milenkovic, occhio anche al mercato: la Fiorentina lo esclude (e perde)

Milenkovic non ha giocato nell’amichevole che si è conclusa poco fa tra Fiorentina e Galatasaray. Il difensore è rimasto fuori e i viola hanno perso 2-1.

SCONFITTA – Nella terzultima amichevole prima dell’inizio della Serie A la Fiorentina perde 2-1 contro il Galatasaray. A Grodig, in Austria, i viola non riescono a superare un ex Inter come Okan Buruk, ora allenatore del club di Istanbul. Vincenzo Italiano lascia fuori per scelta Nikola Milenkovic, e non si può che continuare a pensare al mercato per lui. Il difensore, cercato sia dall’Inter sia dalla Juventus, non ha giocato nemmeno un minuto. Senza Milenkovic la Fiorentina ha preso gol al 5’ da Kerem Akturkoglu e al 42’ da Emre Akbaba, inutile la rete di Riccardo Sottil al 72’.