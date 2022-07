Lecce, dei due squalificati per l’Inter uno fuori. E l’altro è in bilico

Il Lecce aveva due giocatori squalificati in vista della prima giornata di Serie A, che sarà contro l’Inter sabato 13 agosto alle ore 20.45. Uno di questi, però, è già andato via.

ASSENTI ALTROVE – Nell’ultima giornata della scorsa Serie B il Lecce ha battuto 1-0 il Pordenone, vincendo il campionato e conquistando la promozione. Una partita, seppur contro una squadra retrocessa, molto dispendiosa per la formazione di Marco Baroni. Nella circostanza nei salentini sono stati ammoniti due diffidati, Arturo Calabresi e Zan Majer. Per loro la squalifica vale nella prima gara di campionato utile (non si annulla per effetto della fine della stagione). Si tratterebbe di Lecce-Inter del 13 agosto, ma almeno per Majer non sarà così: il centrocampista oggi ha lasciato i giallorossi per la Reggina. E anche per Calabresi ci sono voci di cessione in vista. Per quanto riguarda l’Inter non ci sono squalificati per la prima giornata di Serie A.