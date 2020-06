Meunier, niente Inter: va al Borussia Dortmund! L’annuncio ufficiale

Condividi questo articolo

Meunier è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. L’esterno destro svincolatosi dal PSG, di nazionalità belga, era stato spesso accostato all’Inter

UFFICIALE – Thomas Meunier ha firmato il contratto con il Borussia Dortmund. I tedeschi si assicurano a parametro zero il sostituto di Achraf Hakimi, destinato a fare ritorno al Real Madrid. Il belga, a più riprese, era stato accostato all’Inter come possibile rinforzo sulla fascia destra. Non sarà però il connazionale di Romelu Lukaku il prossimo colpo nerazzurro sulle fasce. Di seguito l’annuncio ufficiale del club tedesco.