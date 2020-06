Arthur, OK alla Juventus: Pjanic va al Barcellona!...

Arthur, OK alla Juventus: Pjanic va al Barcellona! Si chiude, i dettagli – Sky

Condividi questo articolo

Arthur ha detto sì alla Juventus, ora lo scambio con Pjanic diretto al Barcellona è in chiusura. Tutti i dettagli dell’operazione riferiti da “Sky Sport”

IL MERCATO INIZIA A ENTRARE NEL VIVO – Arthur alla Juventus, Miralem Pjanic al Barcellona. La prima grossa operazione di mercato è vicina alla conclusione. Il centrocampista brasiliano ha raggiunto un accordo economico con la società bianconera, tassello mancante per la definizione dello scambio di plusvalenze tra i due club. 70 milioni di euro più 5 di bonus la valutazione del primo, 60 più 5 bonus quella del secondo. Uno scarto di soli dieci milioni nonostante una differenza di oltre sei anni tra i due calciatori. Arthur compirà 24 anni ad agosto, Pjanic ne ha 30. Come riporta l’esperto di mercato di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio, Juventus e Barcellona sono al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli dell’operazione.