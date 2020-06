Kumbulla, la Lazio spinge: incontro in corso col Verona! Stop Inter – Sky

Kumbulla sembrava destinato all’Inter, oggi invece si avvicina prepotentemente alla Lazio. I biancocelesti, in questi minuti, stanno parlando con il Verona per anticipare la concorrenza sul giovane difensore. I dettagli riferiti da “Sky Sport”

INCONTRO – Marash Kumbulla tra Juventus e Inter? No, in questo caso potrebbe essere il terzo a godere. Si tratta della Lazio, che sta spingendo in maniera concreta per assicurarsi il difensore del Verona. Il presidente degli scaligeri Maurizio Setti, con il direttore sportivo Tony D’Amico, stanno discutendo dell’operazione con Igli Tare negli uffici di Claudio Lotito. I nerazzurri sono fermi su questo fronte, così i biancocelesti provano ad approfittarne. Si attendono aggiornamenti.