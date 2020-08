Messi, cambio strategia. Il Barcellona limita il Manchester City, l’Inter risale?

Condividi questo articolo

Lionel Messi Barcellona-Villarreal

Messi andrà via dal Barcellona, che sta iniziando a definire i contorni della sua cessione più sofferta. Così come AS (vedi articolo) anche il quotidiano catalano Sport parla di un prezzo fatto dai blaugrana. C’è però una situazione sul Manchester City che potrebbe dare un vantaggio all’Inter.

CAMBIO DI STRATEGIA – Questa la prima pagina del quotidiano Sport: “Lionel Messi chiede ora di negoziare la sua cessione. Il crack argentino sollecita una riunione con il Barcellona per provare a trovare un accordo per il suo trasferimento. Il presidente Josep Maria Bartomeu si mantiene fermo sulla sua decisione di non vendere il capitano blaugrana. Il Barcellona non farà scambi con il Manchester City e il PSG accelera. È scartata l’opzione che possano entrare altri giocatori in un’ipotetica operazione Messi”. Quest’ultima limitazione potrebbe favorire l’Inter nella corsa al fuoriclasse argentino?