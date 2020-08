Messi, grossa novità: il Barcellona fissa una cifra per cederlo, poi “aggiunte”

Messi Barcellona

Messi lascerà il Barcellona, a meno che i catalani non pongano ulteriormente il veto come già segnalato in serata (vedi articolo). La prima pagina del quotidiano AS dà però una grossa novità, perché per la prima volta i blaugrana avrebbero accettato di negoziare il prezzo.

NÉ GRATIS NÉ CON CLAUSOLA – Lionel Messi ha una clausola rescissoria di settecento milioni di euro. L’argentino, però, vuole lasciare il Barcellona sfruttando un’altra situazione presente nel suo contratto, che gli permetterebbe di liberarsi a parametro zero. Con quest’ultima casistica, tuttavia, i catalani contesterebbero il trasferimento e ci sarebbe il rischio (per il club che lo andrebbe a comprare) di dover poi pagare un indennizzo di rilievo. Secondo AS si sta arrivando a un compromesso: “Messi ha un prezzo. Il Barcellona valuta una cessione per più di cento milioni di euro e tre giocatori rilevanti. L’argentino cambia strategia e cerca un’uscita condivisa con il club, per evitare liti. Il crack vuole saltare il raduno di domani perché considera che il burofax lo esclude”. Per Inter e Manchester City, che sembrano i due club maggiormente interessati, sarà l’inizio di una trattativa per prendere Messi?