VIDEO – L’Inter firma il derby perfetto: demolito il Milan con uno 0-4 storico

Thiago Motta Milan-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 agosto 2009, con il memorabile 0-4 al Milan. È un derby dominato in lungo e in largo, con i nerazzurri di Mourinho che trovano in maniera roboante la prima vittoria della stagione che porterà al Triplete.

DERBY PERFETTO! – Undici anni fa l’Inter batteva 0-4 il Milan nell’anticipo della seconda giornata di Serie A 2009-2010. I nerazzurri arrivano al derby già due punti sotto i rossoneri, vittoriosi 1-2 a Siena sette giorni prima nel debutto mentre José Mourinho aveva iniziato pareggiando 1-1 col Bari dopo aver perso 1-2 la Supercoppa Italiana a Pechino con la Lazio. Fino al 29′ la squadra di Leonardo ci prova, poi assiste a un gol capolavoro: Zanetti-Thiago Motta-Eto’o-Milito-Thiago Motta, sinistro dell’italo-brasiliano a conclusione di una delle migliori azioni corali degli ultimi anni e 0-1. Passano cinque minuti e Samuel Eto’o si invola verso l’area, Gennaro Gattuso lo tira giù: calcio di rigore. Sarebbe anche cartellino rosso, per fallo con chiara occasione da gol, ma Nicola Rizzoli inspiegabilmente tira fuori solo il giallo. Dal dischetto Diego Milito trasforma centralmente, mentre inizia a scaldarsi Clarence Seedorf. L’olandese è però lentissimo a prepararsi e nel frattempo Gattuso falcia Wesley Sneijder (formidabile il debutto): seconda ammonizione al centrocampista del Milan, finalmente espulso. In undici contro dieci non c’è più partita, nel primo dei tre minuti di recupero del primo tempo Douglas Maicon scambia con Milito e davanti a Marco Storari lo batte: tris Inter. Nella ripresa, dopo un gol annullato a Eto’o, è Dejan Stankovic a chiudere il poker con un destro all’incrocio da venticinque metri al 70′. È un derby che passa alla storia, per il risultato e la manifesta superiorità. Di seguito il video di Milan-Inter dall’account YouTube “Simone Pizzamiglio”.