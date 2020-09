Messi, addio complesso: le ultime. Barcellona fino al 2021: 2 motivi – Sky

Lionel Messi Barcellona-Inter

Messi è il grande protagonista del mercato nelle ultime ore (qui le parole del fratello). L’attaccante avrebbe voluto lasciare il Barcellona, ma il suo eventuale addio sta assumendo contorni legali e economici difficilmente aggirabili. Di seguito le ultime novità riportate da Fabrizio Romano per SkySport24

LE ULTIME – La Liga ha fatto sapere che la clausola da 700 milioni di euro è assolutamente valida. Per il Barcellona, Messi non può partire a costo zero, a differenza da quello che sostiene il fuoriclasse e il suo entourage. Sta diventando una battaglia legale: è un testa a testa che continua. I rumors delle ultime ore pendono verso la permanenza dell’argentino al Barcellona. Potrebbe essere una conseguenza e non una scelta. Risolvere in poche settimane una vicenda che sta diventando pesante e con cifre altissime diventa complesso. La possibilità che resti e vada via a costo zero tra un anno esiste ed è concreta per una questione di costi e tempistiche di mercato.