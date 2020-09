Messi e la contesa con il Barcellona. Il fratello: “Resta? Non sappiamo”

Messi Barcellona

Sono ore caldissime per il futuro di Lionel Messi (qui le ultime novità). L’argentino aveva espresso la chiara volontà di lasciare il Barcellona, ma il contratto dell’argentino e l’annessa clausola non ammettono la possibilità di liberarsi. Intanto il fratello del fuoriclasse è stato intercettato da “El Chiringuito”

RESTA A BARCELLONA? MINUTI CRUCIALI – Dopo l’incontro con il padre del calciatore e la posizione chiara della Liga, sono ore cruciali per il futuro di Messi. C’è grande attesa per capire se il 10 si farà sentire con un comunicato ufficiale. Intanto, come riportano dalla Spagna, il fratello del calciatore, Rodrigo Messi, è stato intercettato in macchina. Su chiara domanda sulla permanenza della Pulce in blaugrana, ha risposto: “Non sappiamo, non sappiamo”.