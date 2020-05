Mertens tra Napoli e Inter: Lukaku preme, si attende una decisione – Sky

Condividi questo articolo

Mertens sembra essere sempre più vicino all’Inter, ma l’affare non è ancora da considerare concluso nonostante l’offerta nerazzurra e le pressioni di Lukaku. Il punto di Francesco Modugno per Sky Sport

NOME CHE TIENE BANCO – Il Napoli attende una decisione da Mertens, sempre più vicino all’Inter: «Il nome che tiene banco è quello di Mertens. Ha un rapporto straordinario con l’ambiente, è un leader dello spogliatoio e il Napoli vorrebbe fare uno sforzo. Nell’incontro con De Laurentiis si parlò di tante cose, ma il tempo è quasi scaduto. L’Inter pressa con un progetto importante, con la spinta di Lukaku. In questo periodo di quarantena si sono sentiti spesso, l’intesa in campo si troverebbe facilmente. C’è l’Inter, c’è il Chelsea, ma c’è ancora il Napoli nel cuore del giocatore. Le possibilità si stringono, il Napoli attende ma anche Mertens attende il Napoli. La trattativa non ha solo questioni economiche, a 33 anni ci sono anche scelte professionali e di vita. Mertens per ora riflette, le opportunità sono importanti».