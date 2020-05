Serie A: senza certezze i club non ripartono, si resta in attesa – Sky

I club di Serie A sembrano decisi su un punto dopo la ribellione ai protocolli dei giorni scorsi: senza alcune certezze non si riprende con gli allenamenti di gruppo. Si attende il contatto tra i vertici del calcio e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la “rivolta” dei club di Serie A che di fatto ha interrotto il lento processo di ripartenza del calcio italiano. I club hanno sottolineato di non poter garantire il rispetto dei protocolli stilati, quindi senza alcune certezze non ripartono. Secondo Sky Sport in particolare i club non intendono ripartire senza la certezza che il 13 giugno ripartano i campionati. Entro questi giorni si aspetta l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della FIGC Gravina e della Lega Serie A Dal Pino che potrebbe sbloccare tutto. Un eventuale ammorbidimento dei protocolli, dopo l’apertura del ministro Spadafora, potrebbe riaprire uno spiraglio anche per le società professionistiche delle categorie inferiori.