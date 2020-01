Mertens, futuro nelle proprie mani: rinnovo Napoli, ma Inter c’è! Le ultime

Mertens in queste ore è un nome caldissimo in casa Napoli, ma anche in casa Chelsea e Inter (vedi articolo). Secondo Alfredo Pedullà, il club partenopeo a breve proporrà il rinnovo al belga ma l’offerta del club nerazzurro è da tenere d’occhio

DOPPIA PISTA – Dries Mertens ha il futuro nelle sue mani. Il Chelsea non sembra un’ipotesi percorribile, mentre il rinnovo con il Napoli sì: “Mertens, entro metà febbraio il Napoli presenterà una nuova proposta di rinnovo. L’Inter – scrive Alfredo Pedullà – ha già fatto proposta vera (a zero), carte in mano a lui”.

CIFRE – “Mertens ha il contratto in scadenza, ecco perché entro metà febbraio il Napoli presenterà una nuova proposta per il rinnovo. Occhio, però, perché nel frattempo l‘Inter si è già mossa mettendo sul piatto un’offerta d’ingaggio da quasi 5 milioni a stagione per assicurarsi le prestazioni del belga a parametro zero”. Dunque palla a Mertens, che non deve fare altro che decidere quale pista percorrere.