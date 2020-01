Mertens-Chelsea, zero possibilità. Pressing Inter: senza il rinnovo… – AP

Il nome caldo di queste ore di mercato è Dries Mertens. L’attaccante del Napoli, in scadenza in contratto a giugno, è cercato dal Chelsea (vedi qui). Secondo Alfredo Pedullà, però, non c’è nessuna possibilità che il belga vada a Londra: l’Inter potrebbe rientrare in gioco

OCCHIO AI NERAZZURRI – Dries Mertens a paramentro zero tra pochi mesi è un’opportunità che molte squadre vogliono provare a cogliere. Nelle ultime ore si parla di un forte interesse da parte del Chelsea per il belga, ma secondo Alfredo Pedullà questa è un’ipotesi non percorribile. Anzi: l’Inter può rientrare ancora in corsa per l’attaccante del Napoli, soprattutto in caso di mancato rinnovo: “Mertens-Chelsea, nessuna possibilità. A gennaio resta a Napoli, se non rinnova occhio all’Inter a 0”, il tweet del giornalista. L’ipotesi Chelsea, in questo senso, sarebbe addirittura da non prendere in considerazione. In particolare, il belga vorrebbe restare in Campania per battere il record di gol con la maglia azzurra ed è esclusa una sua partenza nel mercato di gennaio. Il rinnovo, però, non è scontato: l’Inter continua a marcare a uomo il belga a giugno e vuole provare a portare a Milano l’attaccante in estate. Beppe Marotta ha messo gli occhi sui giocatori a parametro zero, come dimostra l’affare Eriksen.