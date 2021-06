Meluso (ex DS Spezia): «Agoume, sorpreso. Ha mostrato forza e maturità»

Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, ha parlato di Lucien Agoume, giovane centrocampista in prestito ai liguri dall’Inter.

SORPRESO – Queste le parole ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto” da parte Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, su Lucien Agoume, giovane centrocampista in prestito dall’Inter. «Ho avuto collaboratori spettacolari con cui abbiamo presi venti calciatori. Quando cambi così tanto c’è un 15-20% che non rende come pensavi, qualcuno si è perso. Però c’è chi mi ha sorpreso: penso ad Agoume, che purtroppo per lo Spezia è in prestito dall’Inter. Ha 18 anni ma ha mostrato forza e maturità».