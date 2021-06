Hakimi-PSG, trattativa verso il traguardo. Sostituto? L’Inter prende tempo

Achraf Hakimi sarebbe sempre più vicino al PSG: dopo la fumata bianca L’Inter dovrà cercare il sostituto dell’esterno marocchino.

TRATTATIVA – Alessandro Sugoni, presente negli studi di “Sky Sport 24”, ha fatto il punto sul futuro di Achraf Hakimi. L’esterno dell’Inter sarebbe sempre più vicino al PSG. La trattativa sarebbe prossima al traguardo. Si starebbero limando i dettagli per un’operazione che dovrebbe essere da oltre 65 milioni di euro più eventuali bonus per avvicinarsi ai 70. Il laterale marocchino avrebbe scelto il club francese. L’accordo con il giocatore sarebbe totale.

SOSTITUTO – Il Chelsea, che aveva provato ad inserire calciatori, avrebbe capito che la destinazione del marocchino dovrebbe essere Parigi. Dopodiché la società nerazzurra non dovrebbe andare subito a sostituire l’esterno, ma starebbe avendo una serie di incontri e monitorando giocatori per la fascia, soprattutto destra, prendendosi un po’ di tempo per cercare di cogliere la soluzione migliore.

Fonte: Sky Sport 24 – Alessandro Sugoni