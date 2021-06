VIDEO – Cavalcata Scudetto 2020/21: Sampdoria-Inter 2-1 (16/38)

Riviviamo la cavalcata che ha portato l’Inter allo Scudetto numero 19: oggi rivediamo la sconfitta in casa della Sampdoria del 6 gennaio 2021.

SCIVOLONE – In casa della Sampdoria l’Inter è costretta a interrompere la striscia di otto vittorie consecutive. Le cose si mettono male subito, quando Alexis Sanchez sbaglia un rigore dopo 9′. Cosa che non farà invece Antonio Candreva, che al 23′ batte Samir Handanovic dagli undici metri e portando in vantaggio i doriani. Prima dell’intervallo c’è tempo anche per il raddoppio blucerchiato, che porta ancora la firma di un ex nerazzurro. Al 38′ Mikkel Damsgaard entra in area da destra e serve in mezzo, dove Keita Baldé gira facilmente in rete. Nella ripresa Stefan de Vrij trova il primo gol stagionale sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma servirà solo ad accorciare il risultato. L’unica consolazione è che questa rimarrà l’ultima sconfitta in campionato fino al 15 maggio. Di seguito il video con la sintesi di Sampdoria-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.