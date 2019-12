Matic lontano dall’Inter: una chiara richiesta di Conte dietro alla decisione

Matic era stato accostato all’Inter nei mesi scorsi. Il centrocampista del Manchester United, che a giugno si svincolerà, era stato allenato da Conte al Chelsea. Secondo quanto raccolto dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, i nerazzurri non sono interessati. Resta viva l’ipotesi Milan, da ricordare anche la soluzione Atletico Madrid (QUI)

SEMPRE PIÙ LONTANO – Nemanja Matic a Milano? Più Milan che Inter. Come noto il 30 giugno scadrà il contratto del giocatore con il Manchester United, che non ha ancora esercitato l’opzione di rinnovo, e alcuni club si sono già attivati. I rossoneri sono alla ricerca di un profilo come quello del serbo, al contrario dei nerazzurri. Questo perché la dirigenza interista ha valutato che prendere a gennaio il numero 31 dei Red Devils significherebbe dover attendere un totale recupero di una condizione non ottimale dovuta allo scarso impiego in stagione. Antonio Conte, invece, ha chiesto a Beppe Marotta e Piero Ausilio giocatori già pronti nell’immediato. Ecco perché, in questo momento, il nome di Matic non è più nella lista dell’Inter. Atletico Madrid e, appunto, Milan le destinazioni più probabili per l’ex Chelsea allenato da Conte nella stagione 2016/2017 con la vittoria della Premier League.

